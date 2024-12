Rompipallone.it - Perché Meret è entrato a far parte di una ‘nuova famiglia’: l’accaduto colpisce anche il Napoli

Leggi su Rompipallone.it

continua ad attirare l’attenzione (equalche critica) in casa, motivo per il quale è stato protagonista di un colpo di scena inaspettato.L’esperienza di Alexalnon è mai stata troppo lineare, anzi spesso e volentieri ha vissuto dei momenti complicati fatti di critiche ed errori dipesitanto dall’insicurezza che è poi inevitabilmente subentrata. Il punto massimo di felicità, con una stagione impeccabile, è arrivato con l’anno del terzo scudetto. Ma poi si sono susseguiti giudizio pesanti e critiche che spesso l’hanno messoin discussione.se il momento peggiore, sotto questo punto di vista, sembra essere passato, si continua a non parlare di rinnovo in casa. Il suo attuale contratto è in scadenza a giugno del 2025, ma tutto ancora tace.