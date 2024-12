Per lei il programma numero uno della Rai Colpaccio di Selvaggia Lucarelli le indiscrezioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e propriopotrebbe esserci nel mondo televisivo., nota per essere una storica giurata di Ballando con le stelle, potrebbe adesso firmare per un altrodi enorme successo. Per lei si tratterebbe di un ulteriore salto di qualità e sarebbe sicuramente felicissima di poter dare il suo prezioso contributo, in una trasmissione che tutti attendono con trepidazione.L’indiscrezione sue questosuper top è arrivata dal sito Fanpage. E sono anche usciti i dettagli su ciò che potrebbe svolgere la giornalista. Quest’ultima non ne ha ancora parlato, quindi per ora non ci sono né conferme né smentite, ma sta di fatto che un conduttore starebbe facendo di tutto per prenderla.Leggi anche: Belve, Mammucari punzecchianell’intervista.