Passaggio di testimone in Giunta Emilia-Romagna | Castellari lascia Spada nuova vicesindaca

Formalizzato ieri pomeriggio l’annunciatodiin. L’ormai ex vicesindaco Fabriziosi è infatti dimesso in vista dell’insediamento, previsto per la giornata odierna, in quell’assemblea legislativa dell’nella quale è stato eletto alle scorse elezioni regionali (le due cariche sono incompatibili). I gradi di numero due del sindaco Marco Panieri vanno così, come ampiamente previsto, all’assessora Elisa. In questa fase, quasi tutte le deleghe di(tranne Rapporti con il Consiglio comunale e attività istituzionali assorbita dalla neo) vengono assunte ad interim dallo stesso primo cittadino. Nessuna sorpresa per quanto riguarda quella al Bilancio, visto che tra una settimana si voterà il documento di previsione 2025 del Comune.