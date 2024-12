.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, il derby contro la Macagi Cingoli per continuare a sognare d’oro

Leggi su .com

La squadra di Guidotti sogna la vittoriai cugini per volare a +3. Cuello: “Ancheverrà aper vincere. Noi siamo pronti e vogliamo prenderci i due punti per regalare una gioia a tifosi, società e a noi stessi”, 13 dicembre 2024 – Un 2024 impossibile da dimenticare per lasi chiude col botto. Il momento di slacciare le cinture di sicurezza non è affatto arrivato. Anzi, bisogna tenersi ancora più forte. Si viaggia dritti verso il, verso l’appuntamento casalingo con la. Seconda giornata del girone di ritorno di Serie A, prevista sabato 14 dicembre al PalaSport di. La scintilla di un grande classico della disciplina, tutto in salsa marchigiana, scoccherà alle ore 18.La partita di andata sorrise agli ospiti (25-21), ma la, oggi, guarda i cugini dall’alto verso il basso in classifica.