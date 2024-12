Quotidiano.net - OVS-Piombo: crescita del 7% e collezioni primavera-estate 2025 firmate Massimo Piombo

di Eva Desiderio "Ovs-va fortissimo! Il primo semestre di quest’anno ha chiuso a +2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e ad agosto poi siamo cresciuti del 7%. E di questi tempi non è cosa da poco". Come sempre entusiasta e positivo lo stilistaracconta leche firma con OVS per la prossima, forse mai così complete e attrattive per le linee uomo, donna e kids e piene di fantasia e qualità. Siamo nel grande showroom dell’azienda veneta in via Giulini a Milano emostra la nuova collezione e racconta questo percorso interessante e innovativo che ha fatto insieme all’amministratore delegato di OVS Spa Stefano Beraldo che guida l’azienda dal 2005. Il Gruppo Oviesse comprende oltre a Ovs (con le linee di punta di) anche Upim, Stefanel e Croft con 1800 negozi in Italia che col resto del mondo raggiungono i 2200 (e infatti 400 sono all’estero).