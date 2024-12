Oasport.it - Nuoto, la 4×50 stile libero mista dopo l’oro ai Mondiali: “Era un’occasione da sfruttare”

Finalmenteper l’Italia al quarto giorno deidiin vasca corta di Budapest. Arriva nella prima finale del pomeriggio con lacon Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che cancellano lo zero nella casella vittorie per il tricolore grazie a una gran gara, combattutissima, con cinque staffette in soli 36 centesimi.Sara Curtis non è ai microfoni Rai, a causa dell’imminente partecipazione alla finale dei 50 dorso. Silvia Di Pietro spende parole al miele per lei: “Sara è stata bravissima a mantenere la concentrazione con una finale a stretto giro. Ha fatto un’ottima frazione, non era facile chiudere questa frazione per arrivare al“.L’azzurra è stata forse il pezzo più importante di questa staffetta, portando l’Italia alla rimonta nella terza frazione permettendo così a Sara Curtis di giocarsela: “Ci siamo divertiti.