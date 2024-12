Ilfattoquotidiano.it - “Non è figlio mio, anche la data di nascita è falsa”. La confessione del padre di Youssoufa Moukoko, attaccante del Nizza

potrebbe avere un’età diversa rispetto quella dichiarata. Ladidell’del, in prestito dal Borussia Dortmund, risulta essere il 20 novembre 2004. Tuttavia, secondo quanto riporta la Bild, il calciatore potrebbe essere nato nel 2000. Dopo il caso Minala (ex giocatore della Primavera della Lazio che venne spacciato per un 42enne), il mondo del calcio ha di nuovo a che fare con presunti certificati difalsi. Negli ultimi anni Joseph, che si era dichiaratodel ragazzo, ha sempre negato ogni scetticismo riguardo all’età del. Nel 2016 disse: “Non può essere più vecchio. La madre infatti ha solo 27 anni. Appena è nato l’ho registrato al Consolato tedesco a Yaoundé, in Camerun. Non ci possono essere dubbi”. Le diffidenze sono comunque proseguite, soprattutto dopo che suo papà si è rifiutato di sottoporlo a una radiografia del polso per analizzarne l’età ossea.