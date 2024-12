Mistermovie.it - Mister Movie | Lorenzo Jovanotti ospite a Belve nell’ultima puntata, frecciatina a Mammucari?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il celebre cantautoreè pronto a stupire ancora, ma questa volta in un contesto completamente diverso. Sarà infattidell’ultimadi, il programma di Rai2 condotto dalla brillante Francesca Fagnani, martedì 17 dicembre 2024.diL’arrivo dicomeè stato annunciato a sorpresa dalla Fagnani con un post su Instagram, corredato da una foto che li ritrae insieme. Nel post, la giornalista ha espresso tutta la sua emozione scrivendo: “E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità!”. Non è tardata la risposta del cantautore, che ha ripostato l’annuncio, scatenando una valanga di commenti sui social, tra cui molti ironici che citano uno dei suoi celebri versi: “Ma tu non scappi da nessuno!”.