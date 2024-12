Lui che denuncia lei che denuncia lui | alla fine Boccia querela Sangiuliano per l’audio con la moglie diffuso su Report

Leggi su Open.online

Qualche giorno fa l’ex ministroCultura Gennaroe laFederica Corsini, giornalista Rai, hanno presentato due distinti espostiProcura della Repubblica di Torre Annunziata contro la messa in onda di una loro conversazione privata nel programma. Oggi Maria Rosaria, tramite i suoi legali, rende noto di aver presentato un esposto nel quale contesta all’ex titolare del Mic le ipotesi di «calunnia e atti persecutori, nonché diffamazione aggravata a carico di alcune testate giornalistiche che avrebberonotizie non verificate». Nell’atto si evidenzia che il file audio era già nella disponibilità disin dal 15 agosto 2024, annullando quindi, secondo i legali ogni presupposto temporale per eventuali querele. Quanto emerso escluderebbe quindi anche l’ipotesi del reato di interferenze illecite nella vita privata, poiché la telefonata, secondosarebbe stata volontariamente resa nota dallo stesso ex ministro.