Ilgiorno.it - Lomazzo, tre pusher arrestati nei boschi dello spaccio con droga e armi

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 dicembre 2024 – Osservati e accerchiati dalla Guardia di finanza, durante un servizio di contrasto allodinelle zoneve, tre marocchini sono finiti in carcere oggi pomeriggio. L’operazione si è svolta anella zona di via Leonardo Da Vinci, dove sono stati notati i tre uomini di nazionalità marocchina, alcuni già noti. Uno di loro, già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera eseguito a luglio. Sono stati trovati con 190 grammi di cocaina, 40 di eroina, 90 di hascisc, vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, circa 1500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, e una pistola Beretta calibro 7.65 con 2 caricatori, uno dei quali inserito nell’arma. Nella zona in cui stava avvenendo lo, sono confluiti i militari della compagnia Olgiate Comasco e dei Baschi Verdi del Gruppo Como, con le unità cinofile di Ponte Chiasso, e un elicottero della Sezione Aerea di Varese.