Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: al via gli ottavi maschili, sale l’attesa per Deromedis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:38 Start List del 3° ottavo maschile:Erik Mobaerg (SWE)Reece Howden (CAN)Jonas Bachl (GER)Evan Klufts (FRA)12:37 Si impone Bischofberger sull’idolo di casa Tchinavorian in questa heat a tre, complice il forfait di Bachsleitner causa squalifica.12:35 Start list del 2° ottavo maschile:Niklas Bachsleitner (GER) –DSQ–Terence Tchinavorian (FRA)Marc Bischofberger (SUI)Romain Detraz (SUI)12:34 Tutto facile per il tedesco Wilmsmann, principale indiziato almeno per un podio anche quest’oggi. Passa anche il francese Mari. Eliminati Sugai e Schmit.PARTITA LA GARA!!12:29 Ecco la start list del 1° ottavo di finale maschile, il tedesco Wilmsmann (ieri 2°) ha ottenuto il miglior tempo in qualificazione:Florian Wilmsmann (GER)Ryo Sugai (JPN)Romain Mari (FRA)Jared Schmit (CAN)12:26 Si sorseggia Vin-Brulè sugli spalti, temperature abbondantemente sotto lo zero sulle Alpi francesi, neve perfetta.