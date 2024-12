Lanazione.it - Le scelte musicali di Radio Incontro Pisa

13 dicembre 2024- Le strenne natalizieper noi da Luca Demar. I brani più trasmessi della settimana dal 9 al 13 dicembre su. 1. Paola Iezzi – “Club Astronave” L’abbiamo vista impegnata come giudice di X-factor. Adesso ci fa ballare con questa sua nuova hit esplosiva, energica e frizzante come una bottiglia di spumante stappata per dare il benvenuto al 2025. 2. Il volo – “Tra le onde” Il trio pop-lirico si prepara a Sanremo 2025 e ci accompagna fino alle feste di Natale con una canzone che conferma la loro cifra stilistica: bel canto, armonie semplici, e un ritornello da cantare sotto l’albero. 3. Cesare Cremonini feat. Luca Carboni – “San Luca” Siamo a Bologna, sotto i portici, ritroviamo due emiliani doc: Cesare Cremonini e Luca Carboni. In questo brano si respira l’aria nostalgica di una giornata estiva durante una passeggiata da Bologna fino al Santuario della Madonna di San Luca.