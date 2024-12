Quotidiano.net - Lavoro, troppi accordi “pirata”: differenze salariali fino a 7mila euro a parità di mansione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 – Un “commesso addetto alla vendita”, a seconda del contratto collettivo applicato, può percepire una retribuzione mensile marcatamente diversa, con scostamenti che raggiungono i 415mensili in più o in meno. Nel caso di un “capo reparto” i differenziali retributivi scendono a 155mensili, restando ugualmente significativi. Sono solo due degli esempi concreti possibili di che cosa sia il dumping contrattuale praticato attraverso il proliferare degli”. Con il risultato complessivo che vi sono lavoratori con stipendi talmente diversi, che si può arrivare a una differenza in più o in meno di oltre 7.100annui. A dare conto e rivelare l’impatto dei contratti “” (all’origine di dispovero) sulle retribuzioni è la ricerca, prima del suo genere, realizzata sotto la guida della professoressa Silvia Ciucciovino, ordinaria di Diritto delall’Università degli Studi Roma Tre che, con un pool di ricercatori ha comparato quattro contratti collettivi nazionali deldel terziario per individuare le componenti differenziali dei trattamenti economico-normativi previsti.