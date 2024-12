Ilfattoquotidiano.it - L’assessore lombardo Fermi (Lega) ammette: “Il servizio di Trenord? E’ pietoso, fa schifo”

“Ildi, siamo consapevoli che fa“. A parlare non è un qualunque pendolare, costretto a divincolarsi tra ritardi, annullamenti dei treni e disagi dovuti ai continui scioperi del settore. A dirlo è il leghista Alessandro, assessore regionale all’Università di Regione Lombardia. Un’ammissione sincera ma bizzarra, se si pensa che la filiera di gestione dei trasporti riconduce proprio alla, che in questo momento guida sia la Regione con Attilio Fontana sia il ministero dei Trasporti con Matteo Salvini.denuncia il pessimodipartecipando al convegno “Il futuro delle Università e del diritto allo studio“, organizzato dal Partito democratico al Pirellone. Alla fine di un dibattito sui trasporti, la segretaria di Giovani democratici Lombardia Tiziana Elli incalzasulla necessità di una convenzione trae la Regione per favorire gli studenti.