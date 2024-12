La misteriosa condanna di Andrea Delmastro | È vero ma il reato è estinto

Leggi su Open.online

Il sottosegretario alla Giustizia e onorevole di Fratelli d’ItaliaDelle Vedove ha ricevuto una. Se ne è parlato ieri al processo sul caso Cospito. Quello il cuiè accusato di aver riferito al collega Giovanni Donzelli informazioni sul contenuto dei colloqui dell’anarchico al 41 bis con alcuni detenuti. Ieri il sottosegretario si è presentato in Aula. Gli avvocati delle parti civili gli hanno chiesto della. Ma i legali dihanno segnalato che non era oggetto del processo. E il giudice ha accolto l’obiezione.Il casellario giudiziario«Il mio casellario giudiziario è immacolato, il vostro?», ha dettoai cronisti che gli chiedevano conto della. Questo perché quando i reati sono estinti si può ottenere la non menzione (o la cancellazione) del fatto per cui si è ricevuta una