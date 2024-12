Lanotiziagiornale.it - La memoria non ha prezzo: ecco il vero risarcimento

Ci sono storie che non si accontentano di essere ricordate. Chiedono giustizia, esigono un nome, reclamano lo spazio che meritano nell’impietoso calendario della storia. Gaetano Comunale, maestro vetraio, internato e ucciso a Mauthausen nel 1944, è una di quelle. Ora, a quasi ottant’anni di distanza, il Tribunale di Firenze riconosce ai suoi eredi undi 720 mila euro. Ma non è solo una cifra: è un segnale, un tentativo tardivo di sottrarre il suo sacrificio all’oblio.Comunale era un operaio, non un eroe per scelta. Scioperava per la fine della guerra, per un salario che fosse dignitoso, per un domani che non avesse il sapore acre della paura. L’8 marzo 1944, insieme a 117 civili, fu strappato alla sua vetreria di Empoli. Prima Villa Triste, poi un vagone bestiame e infine Mauthausen, dove il suo nome si dissolse nel fumo delle camere a gas, come quello tanti.