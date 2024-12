Ilgiorno.it - Il Ponte del Passo riapre. Via libera entro fine anno

Ildelriaprirà. A breve, sarà inoltre avviata la perizia per la ripresa dei lavori della variante della Tremezzina. È quanto comunicato da Anas durante l’incontro di aggiornamento che si è svolto ieri in Prefettura a Como, organizzato dal prefetto Corrado Conforto Galli e dal presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, al quale erano presenti i responsabili della Struttura territoriale Anas Lombardia e i rappresentanti del territorio, per fare il punto sullo stato dei lavori della variante della Tremezzina e sulla situazione deldel. In merito alla variante, Anas ha comunicato che il Collegio consultivo tecnico ha completato, lo scorso 3 dicembre, l’analisi istruttoria. "La determina finale – spiega l’Amministrazione provinciale - attesaladell’, consentirà quindi di avviare la perizia di variante necessaria per modificare il contratto e garantire la piena ripresa dei lavori agli svincoli di Colonno e Griante".