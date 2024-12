Giubileo 2025 | le date gli eventi principali dove partecipare e come ottenere il perdono di tutto

Leggi su Open.online

Nel giorno della vigilia di Natale inizierà il, l’Anno Santo che ogni 25 anni la Chiesa cattolica celebra un periodo di particolare grazia. L’atto iniziale del, dedicato alla Speranza, sarà a Roma con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, in Vaticano, da parte di Papa Francesco. Per i successivi dodici mesi (in realtà qualche giorno in più) sono attesi nella capitale milioni di pellegrini, che potranno chiedere per sé o per un caro defunto l’indulgenza plenaria. Eccoquello che c’è da sapere sull’Anno Santo.Cos’è ilCon il terminela Chiesa individua un anno speciale in cui tutti i fedeli, seguendo una procedura prestabilita, possono richiedere la remissione dei peccati per sé o per un parente. Il nome,, sembrerebbe derivare dall’ebraico yobel attraverso il latino jubilaeus che significa montone.