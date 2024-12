Quotidiano.net - Ferito in rissa a Treviso, indagate tre ragazzine

Tre ragazze giovanissime sono statecon l'accusa di tentato omicidio dopo l'aggressione di ieri sera nel centro diin cui un 22enne è rimasto gravementeal collo da un coccio di bottiglia. Lo ha rioggi il sindaco di, Mario Conte. Il giovane è stato stabilizzato ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le coetaneeper il gesto, il nome delle quali è stato inserito in un fascicolo aperto dalla Procura di, avrebbero agito sotto l'effetto dell'assunzione di stupefacenti, in particolare ketamina, una partita della quale pare fosse arrivata poco prima da un corriere giunto in treno a