Bergamonews.it - Fatture false per 20 milioni, con i soldi compravano orologi e case di lusso: arrestati due imprenditori bergamaschi

Facevano la bella vita con idellee dell’evasione.di, come Rolex e Audemars Piguet. La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di sei persone e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per circa 9,4di euro.Tra i destinatari degli arresti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio, figurano dueorobici, attivi nel settore della lavorazione del marmo e un commercialista napoletano, con studio a Napoli e Milano, che ha fornito un decisivo contributo all’ideazione e attuazione del complesso sistema criminoso.Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare l’Iva e accumulare ingenti somme di denaro non versate nelle casse dello Stato.