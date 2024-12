.com - Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 16a giornata di Serie A

(Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Di Gregorio: Reduce dalla serata magica di Champions, facile ipotizzare per lui un clean sheet col Venezia ultimo in classifica. Difensore – Bellanova: Augello bravo in fase di spinta, ma contro di lui può soffrire parecchio e concedere molto difensivamente. Centrocampista – Reijnders: Le assenze di Pulisic e Loftus-Cheek e le non ottimali condizioni di Morata gli daranno maggiori responsabilità in fase offensiva. Lì dove ha già fatto benissimo. Attaccante – Dovbyk: La Roma sta cominciando a girare, anche se lui non segna dall’11a. E’ l’occasione ideale: il Como è l’unica a non aver mai chiuso con un clean sheet. Nome– Calhanoglu (M/C):in questi match così delicati può servire la sua qualità nella conclusione dalla distanza.