Puntomagazine.it - Esplosione di condotta idrica a Secondigliano: 22 famiglie evacuate, disagi a Napoli e Melito

, 22per l’interruzione dell’acqua anche ae nei comuni viciniUn’di unaavvenuta nella notte tra il 12 e il 13 dicembre a, nel quartiere di via Cupa Vicinale dell’Arco, ha causato graviper circa 70 persone. Le autorità hanno avviato un’immediata evacuazione di 22, colpite dalla fuoriuscita d’acqua che ha provocato anche la formazione di una vasta voragine nel terreno. L’evento, legato a un’infrastruttura gestita da Acqua Campania, ha interrotto temporaneamente l’erogazione dell’acqua non solo ama anche nei vicini Comuni di Arzano, Casavatore edi.Le utenze di gas ed energia elettrica sono state staccate a scopo precauzionale, mentre sono in corso i lavori per il ripristino dell’infrastruttura danneggiata.