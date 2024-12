Sport.quotidiano.net - Empoli-Torino 0-1, l'Eurogol di Adams riporta i granata al successo

, 13 dicembre 2024 – L’siglato da centrocampo da Chepermette aldi sbancaree ritrovare la via di unche mancava addirittura dal 25 ottobre scorso. Una magia estratta dal cilindro dall’inglese al 70', che ha risolto una partita cominciata con unintraprendente e proseguita con un Toro in crescita e capace di sfiorare il vantaggio con due occasioni clamorose create di testa da Ricci prima e Sanabria poi. L’, nella ripresa, non si è comunque fatto travolgere dagli eventi e ha continuato a giocare con grande personalità, almeno fino al 70’, minuto in cuiha fatto partire una velenosa traiettoria da centrocampo, che ha colto di sorpresa un Vasquez un po’ fuori dai pali e ha portato in vantaggio il, il quale ha poi provato a legittimare il risultato con un'altra occasione firmata dall’inglese e successivamente con un diagonale di Vlasic, per poi limitarsi a contenere l’nel finale per portare a casa una vittoria preziosissima.