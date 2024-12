Tvpertutti.it - Eleonora Giorgi: «Sono fatalista». Parole strazianti che commuovono

Natale 2024 sarà diverso per, che sta affrontando una battaglia contro il tumore al pancreas da ormai un anno. L'attrice, simbolo di resilienza e forza, ha scelto di trascorrere le festività circondata dall'affetto dei suoi cari: l'ex marito Massimo Ciavarro, i figli Andrea e Paolo Ciavarro, le loro compagne, i nipoti e i suoceri. Nell'intervista rilasciata al settimanale Gente,si è aperta con sincerità, condividendo le sue emozioni, le difficoltà e l'importanza della famiglia in questo momento così delicato.Per la, la famiglia rappresenta il centro della sua vita, soprattutto in un anno segnato da sfide e incertezze. La presenza costante dei suoi figli e dei loro affetti è stata fondamentale per affrontare la malattia. "Senza di loro non credo avrei affrontato questo anno così complicato", ha dichiarato l'attrice, sottolineando quanto l'amore dei suoi cari sia stato determinante nel darle forza e speranza.