Don Matteo 14 Vittoria torna dal Capitano Delusione per Giulia | monta la protesta

Grandissimada parte dei fan di Don14, quando nella puntata andata in onda il 12 dicembre su Rai 1, intitolata Il dono,ta dalMartini, mentrelo aspettava in un locale per dirgli di amarlo. Ma non è l’unico colpo di scena della serata. Intatti, la scena conclusiva getta un’ombra di inquietudine col Colonnello Tommasi riverso sull’asfalto.Don14, un successo da oltre 4 milioni di spettatoriDon, arrivato alla 14esima stagione, non tradisce mai le aspettative. Ogni volta che va in onda vince il podio degli ascolti tv. La puntata Il dono del 12 dicembre ha raggiunto oltre 4 milioni di telespettatori. Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo è perfetto e regge il confronto con Terence Hill. Non era un’impresa facile.Ma a tenere banco in questa stagione sono le new entry.