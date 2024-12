Iodonna.it - Dalla birra al gusto di Panettone al caffé al toffee, dalla pasta al caviale. Idee golose per tutti i gusti e tutte le tasche

Dal salato al dolce, dal lusso all’accessibile. Tanti pacchi golosi da mettere sotto l’albero quest’anno. E ce n’è perin, con un occhio anche alla sostenibilità. Leggi anche › Natale 2024: i regali solidali che fanno bene due volte Come mangiano gli italiani?Just Eat, grazie alla collaborazione con WGSN, istituto di ricerca sulle tendenze dei consumi, ha esplorato i nuovi trend gastronomici e ha indagato, insieme agli SQUADRATI, come questi stiano influenzando le scelte e le preferenze degli italiani. Leggi anche › Da Milano a Napoli, 20 nuovi indirizzi da provare. E quattro ricette per le Feste È emerso che i food lover italiani si dividono in quattro principali profili, ognuno dei quali porta con sé un approccio unico al mondo food, che spaziaricerca del cibo come momento di cura e benessere, fino all’esplorazione di esperienze culinarie più edonistiche e sociali.