Modenatoday.it - Da lunedì entrano in funzione le casette Eco Smarty a Formigine

Leggi su Modenatoday.it

È stata installata ed entrerà in16 dicembre, nel nuovo parcheggio di via Giardini Nord a, la prima batteria diEco: contenitori informatizzati in cui i cittadini potranno conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica, anche in giornate diverse da.