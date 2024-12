Quotidiano.net - Crociera MSC Sinfonia: Scopri Izmir, Atene e Istanbul tra Storia e Cultura

Orzo per dodici denari, tre assi di legno e 12 ingressi al bagno termale. Vita di tutti i giorni materializzata sulla lista della spesa destinata a uno schiavo che – cosa assai rara per i tempi – era in grado di leggere. La suggestiva tavoletta è spuntata tra le rovine del sito archeologico di, terza città della Turchia e presunta patria di Omero. Escursione proposta, con, durante laa bordo di, nave della flotta MSC. Un itinerario interessante e godibile anche nei mesi più freddi, coccolati a bordo, divertendosi con le infinite attrazioni disponibili. Lezioni di ballo, karaoke, spettacoli di altissimo livello per adulti e bambini, disco music solo per citarne alcune. Pranzando in uno tre ristoranti della nave, dove assaporare una cucina di qualità, inframezzata da drink e aperitivi serviti nei numerosi bar e caffè di