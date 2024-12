Unlimitednews.it - Conte “Le cadute devono rinforzare la nostra mentalità”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Chebisogna avere dopo i ko? Ladeve crescere e anche leaiutarci aquesta. Domani vedremo che tipo di risposta avremo dopo una caduta. Vediamo se abbiamo fatto un passo in avanti o meno”. Lo ha affermato il tecnico del Napoli Antonionella conferenza stampa di presentazione del match di Udine in programma domani pomeriggio. “Un ritorno al 3-5-2? Sarebbe una diminutio – ha aggiunto il mister azzurro in conferenza stampa – Oggi giochiamo con tre attaccanti, con il vecchio modulo con due. Stiamo studiando varie situazioni che vedrete contro un’Udinese che è partita molto forte e poi ha avuto un calo. Sono forti fisicamente, è da anni che il club fa questo tipo di scelta. E’ sicuramente una buonissima squadra.