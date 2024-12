Ilnapolista.it - Conte conferenza lampo, non aveva voglia di parlare: «Come se ne esce? Lavorando, lavorando, lavorando»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha presentato instampa la sfida di domani pomeriggio contro l’UdineseLadiAntonioha cambiato registro, era sempre stato esaustivo nelle risposte,fino a oggi mostrato grande disponibilità. Quasi mai (per non dire mai)utilizzato risposte telegrafiche. Oggi invece (la scorsa settimana ci fu lo sfogo su Napoli e il concetto di vittoria) ha battuto ogni record. Risposte brevissime eche è durata meno di dieci minuti.Che cosa lasciano queste due sconfitte?«Zero punti e la qualificazione in Coppa Italia, più di questo non possono lasciare».si riparte?«Si riparte nella stessa maniera disi vince:».Bilancio di cinque mesi.«nto distiamo, perstiamo, dell’energia che si è creata.