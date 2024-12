Lopinionista.it - Cna: “Apprezzabile il taglio apportato dalla Bce al costo del denaro”

ROMA – “ma insufficiente, ancor di più che nel recente passato”. Così la Cna definisce la sforbiciata di 25 punti base apportataBanca centrale europea aldel, “un intervento poco coraggioso, in un momento nel quale le stesse stime negative di crescita della Bce suggerivano una riduzione più robusta”.L’intervento della Bce, sulla carta e comunque non subito, inciderà sui mutui immobiliari, aiutando le famiglie, e permetterà anche allo Stato di risparmiare alle prossime aste dei titoli pubblici ampliando in futuro i margini di manovra del governo, “margini che, comunque, rimangono risicati in assenza di undeldelcapace di avere un impatto significativo sugli interessi del debito pubblico e di conseguenza di permettere la creazione di un tesoretto consistente per interventi efficaci”.