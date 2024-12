Cinema italiano in lutto addio al regista e sceneggiatore | aveva 46 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Enorme tristezza enel mondo del. Ha fatto tanto nel corso della sua carriera, ma ora è morto troppo prematuramente.infatti solamente 46e si è spento in un ospedale della capitale Roma nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. A riportare tutto è stato il sito Cinemotore, che ha fornito anche dettagli sul giorno dei funerali, quando potranno salutarlo un’ultima volta tutti coloro che gli hanno voluto bene.Ilha perso un protagonista, morto dopo essere stato colpito da una breve malattia. Ilha lasciato tutti senza parole e ad essere travolto dal doore non è stato solo il grande schermo. Luiprecedentemente lavorato come giornalista e saggista escritto per alcune riviste: Rockstar, Tutto e Tv, Sorrisi e Canzoni e Emporio Armani Magazine.