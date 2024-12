Sport.periodicodaily.com - Cesena-Cosenza: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per i romagnoli c’è la grande opportunità di avvicinare il terzo posto, mentre i calabresi cercano di agganciare la zona play-out.si giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa vogliono far valere il fattore casalingo non avendo quasi mai perso tra le mura amiche. Anche perchè la squadra di Mignani ha rallentano nelle ultime tre giornate nelle quali hanno ottenuto soltanto in punto, ma la classifica resta comunque buona con il sesto posto a meno due dal quarto.I calabresi punta invece sul fattore trasfertasi sono sempre fatti rispettare. La squadra di Alvini è reduce da una sconfitta casalinga nell’ultima uscita di campionati, motivo in più per cercare di fare risultato per lasciare la zona retrocessione.