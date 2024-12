Cityrumors.it - “Caro Babbo Natale non ho più voglia di vivere”: la straziante lettera di uno studente anonimo

Ha fatto molto scalpore, diventando un caso, laanonima di unoindirizzata aapparsa su un albero del Politecnico di BariIlè la festa dell’anno più attesa da grandi e bambini. Un giorno diverso da trascorrere in famiglia con parenti vicini e lontani per ritrovare il calore del focolare domestico tutti riuniti intorno magari ad una tavola imbandita. Ma non tutti possono avere la gioia e la fortuna di trascorrere questa giornata in allegria e soprattutto in compagnia. E tante sono le situazioni che possono arrivare a rendere anche un giorno così speciale come uno invece dei più tristi dell’anno.“non ho piùdi”: ladi uno– Cityrumors.itCome ogni anno, il Politecnico di Bari decora l’ingresso della propria struttura con un grande albero disu cui gli studenti possono appendere delle lettere.