Anteprima24.it - Buccino, il Consiglio di Stato “ferma” Fonderie Pisano e conferma la variante urbanistica agroalimentare

Tempo di lettura: 3 minuti“Ricorso accolto”. È quanto deciso dai giudici deldi, Oreste Mario Caputo, Ugo De Carlo, Roberta Ravasio, Massimo Santini e Ofelia Fratamico, con la sentenza n.1045 del 13.12.2024, sul ricorso promosso dal Comune dicontro la societàSpa per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 401 del 2 aprile 2020 che aveva visto l’Ente di Palazzo di Città volceiano, il Comune di Sicignano degli Alburni, la Comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro e l’industria conserviera Icab Spa, fare ricorso dinanzi agli Ermellini contro la sentenza che aveva visto il Tar bocciare laal Puc adottata nel 2018 dal Comune die che aveva trasformato la zona industriale volceiana in distrettoe logistico.