B&b 1 su 5 è irregolare I controlli dei Nas in tutta Italia | c’è anche quello ricavato da un garage

Un b&b su cinque è. Questo è l’esito deidei Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) su 1000 strutture in. Infatti, 200 abitazioni messe sul mercato per ospitare affitti brevi sono fuori regola. Gli agenti dell’Arma hanno sequestrato o sospeso dieci strutture per un valore di circa 3,5 milioni di euro. In provincia di Pescara i carabinieri hanno scoperto un b&b totalmente abusivo: erain unall’interno di un’abitazione privata.Le violazioniI carabinieri hanno compiutoa campione lungola Penisola, ma un occhio di riguardo è stato destinato a Roma in vista del Giubileo del 2025. Le irregolarità però sono state riscontrate per tutto lo Stivale. Difformità dei titoli autorizzativi, aumento della capacità ricettiva, carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza, sono le principali irregolarità riscontrate.