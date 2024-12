Thesocialpost.it - Barberino di Mugello, perde il controllo del mezzo elettrico e precipita per 4 metri: morta Teresa Carceo

Tragedia sul lavoro adi, dove una donna ha perso la vita in un incidente presso un’azienda agrituristica. La vittima,, una fiorentina di 49 anni, lavorava come dipendente della struttura. Secondo i primi accertamenti, la donna si trovava alla guida di un veicoloquando, lungo un tratto di strada in pendenza, avrebbe perso ildel.Il veicolo èto nel terrazzamento sottostante, provocando una caduta di circa quattro. L’impatto è stato fatale, nonostante i soccorsi immediati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri didie i vigili del fuoco, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e raccogliere i primi elementi utili all’indagine.Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, insieme al personale dell’USL-PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro), per accertare eventuali responsabilità o carenze nelle misure di sicurezza adottate dall’azienda.