GialappaShow chi affianca Forest nella puntata di lunedì 14 aprile 2025

In onda alle 21.3014alle 21.30 si rinnova l’appuntamento con, lo spassoso format firmato Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Il programma va in onda in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.Per questa terzaarriva una co-conduttrice d’eccezione: Francesca Fialdini affiancherà il Magoin una serata tutta da ridere.Laparte a razzo con Miriam – l’iconica Brenda Lodigiani – che citofona insieme a Giorgio Panariello, in un siparietto esilarante che apre le danze a una sigla d’ispirazione Stranger Things, con la partecipazione di tutto il cast.Tra le performance musicali, spiccano i Neri per Caso che interpretano “Cuoricini” dei ComaCose, per poi emozionare con una toccante versione di “Ain’t No Sunshine” di Bill Withers, accompagnati da Shablo, Joshua, Tormento, la Gibier Fest Band e gli Alphorn.