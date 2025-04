Torreira in Serie A accordo fatto firma per l’Europa

Torreira. Una nuova destinazione per il centrocampista uruguaiano: firma imminente in Serie A

Saranno settimane intense per conoscere la nuova squadra del centrocampista del Galatasaray, Lucas Torreira, pronto a dire addio al club turco. Spunta la nuova destinazione in Serie A: un colpo a centrocampo da chiudere subito per anticipare la folta concorrenza. Conosciamo subito l'intreccio con il club turco: giocherà in Italia.

Torreira in Serie A: accordo fatto, firma per l'Europa – Lapresse – calciomercato.it

Lucas Torreira è diventato grande con la maglia del Pescara prima di giocare nei top club europei, come Arsenal e Galatasaray. Conosce molto bene la Serie A: ora il centrocampista uruguaiano è pronto a fare il suo ritorno in Italia. Spunta la svolta decisiva per un nuovo trasferimento nel campionato italiano.

