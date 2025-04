Ilfattoquotidiano.it - Luis Suarez lo ha fatto di nuovo: il morso al suo compagno Jordi Alba

Ci risiamo.è la conferma vivente del detto “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”. L’attaccante uruguaiano ex Liverpool e Barcellona tra le altre, ha dato ancora una volta una un calciatore. Eppure, rispetto a quanto accadde con Ivanovic del Chelsea e con Chiellini ai Mondiali del 2014, c’è una sostanziale differenza: questa volta la vittima è un suodi squadra, nello specifico.Nel corso del match tra la sua Inter Miami e i Los Angeles Galaxy, a un certo punto la tensione è cresciuta così tanto che alcuni giocatori hanno tentato di mettersi le mani addosso.è arrivato dalle retrovie e ha dato un colpo a un avversario prima di essere portato via proprio da. I due, che erano compagni anche al Barcellona, si sono ritrovati uno accanto all’altro nella confusione generale, con il terzino sinistro spagnolo che ha provato a sferrare un altro colpo al giocatore dei Galaxy.