Omicidio Paganelli Dassilva resta in carcere respinta richiesta legali

(Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha rigettato oggi, lunedì 14 aprile, la richiesta di revoca della misura cautelare per Louis Dassilva. Il 35enne di origini senegalesi è indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 79 anni, uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023.

