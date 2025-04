Caso Paganelli Louis Dassilva resta in carcere

Repubblica.it - Caso Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere Leggi su Repubblica.it Il gip del Tribunale di Rimini respinge la richiesta di revoca. Ma nei prossimi giorni si dovrà pronunciare anche il Riesame

Secondo notizie.it: Caso Paganelli, la decisione del gip su Dassilva: cosa cambia nelle indagini - Era il 3 ottobre del 2023 quando Pierina Paganelli ... casa a Rimini. A scoprire il corpo la nuora, Manuela Bianchi, la quale aveva subito chiamato i soccorsi. Al momento l’unico indagato per ...

