Zazzaroni La Juventus proverà a prendere Conte Ma De Laurentiis farà muro

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Pressing su Canale 5, lanciando una riflessione importante sul futuro di Antonio Conte: «La Juventus proverà in qualche modo a portarlo a Torino, ma al momento Conte non risponde nemmeno al telefono», ha dichiarato.Secondo Zazzaroni, sarà decisivo il confronto tra l'allenatore e il presidente del Napoli a fine stagione: «Conte dovrà ragionare con De Laurentiis sulle risorse che avrà a disposizione per il prossimo anno, considerando anche l'accesso alla Champions League. Dubito fortemente che ADL lo lasci andare alla Juventus, qualora lui manifestasse la volontà di farlo, visto il contratto in essere».Il direttore ha poi aggiunto: «Se dovessero presentarsi altre opportunità o una rottura.

