Tarantinitime.it - Spingere sul turismo a Taranto: si può?

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIn fin dei conti lo sospettavamo. O almeno lo speravamo. Ora la conferma arriva da uno studio basato su dati oggettivi. E cioè: il nostro territorio contribuisce non poco a posizionare la Puglia tra le regioni italiane dal più alto patrimonio culturale.Lo studio è del portale BonusFinder, uno studio rilanciato nei giorni scorsi da varie testate nazionali e che dimostra ancora una volta come l’Italia sia davvero un museo a cielo aperto, con 62 siti iscritti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.La classifica redatta si basa, come detto, su dati oggettivi: il numero dei Musei, quello dei Teatri, quelli dei Siti Archeologici e infine quelli delle Università. Tutte cifre ricavate da portali ufficiali dedicati. Ecco perchè si parla di dati oggettivi e non certo di numeri potenziali o astratti.