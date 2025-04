Calciomercato Juve Weah rimarrà in bianconero Ecco cosa potrebbe succedere in estate

Calciomercato Juve, svelato il futuro dell’esterno americano Weah. Ultime novità in vista dell’estate: cosa filtra sul laterale della Juventus Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Timothy Weah è uno dei temi per quanto concerne il Calciomercato Juventus: l’esterno ad oggi è uno dei perni della squadra bianconera, ma ci potrebbe essere una novità. Lo scenario potrebbe comunque cambiare però . Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Weah rimarrà in bianconero. Ecco cosa potrebbe succedere in estate Leggi su Calcionews24.com , svelato il futuro dell’esterno americano. Ultime novità in vista dell’filtra sul laterale dellantus Secondo quanto riportato da.com, Timothyè uno dei temi per quanto concerne ilntus: l’esterno ad oggi è uno dei perni della squadra bianconera, ma ciessere una novità. Lo scenariocomunque cambiare però .

Ne parlano su altre fonti La Juventus si prende un punto, contro la Roma è 1-1: Tudor 4° con il Bologna, Ranieri resta a -3 dalla Champions. Maxi operazione tra Juve e Napoli: tre contropartite per Osimhen. Il Lipsia pensa a Timothy Weah: 'no' secco della Juventus. LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Oggi contatti per Kelly e Veiga. Prossima settimana la risoluzione di.... Weah, la richiesta di Motta a Giuntoli è ben precisa: sorpresa Juve. Juventus, Vlahovic di nuovo bocciato. Fra mercato e "momento difficile", l'addio è possibile subito.

juventusnews24.com comunica: Weah Juve, svelato il futuro dell’esterno americano: ecco la posizione del club bianconero in vista della prossima stagione. Ultimissime - Weah Juve, svelato il futuro dell’esterno americano. Ultime novità in vista dell’estate: cosa filtra sul laterale della Juventus Come riferito da calciomercato.com, Timothy Weah al momento non sarebbe ...

Nota di tuttojuve.com: Weah, futuro alla Juve probabile, ma servirà alzare il livello delle prestazioni - Timothy Weah, esterno classe 2000 della Juventus e della nazionale USA, non sarebbe, al momento, a rischio di lasciare il club bianconero a fine stagione. Come riportato ...

Lo riporta juventusnews24.com: Weah non convince al suo ingresso in campo: «Più confusione che concretezza». I giornali lo criticano così dopo Juve Lecce - Weah è stato bocciato dai giornali dopo Juve Lecce: c’è un aspetto che non è piaciuto. Giudicata così la sua prestazione Un 5.5 in pagella. È questo il voto assegnato da La Gazzetta dello Sport a Timo ...