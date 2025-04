Arriva il marchio Costa dei trabocchi uno strumento di marketing territoriale per rafforzare l’attrattività turistica

marchio "Costa dei trabocchi – territorio sostenibile", uno strumento di marketing territoriale per rafforzare l'attrattività turistica frutto dell'iniziativa promossa dalla camera di commercio Chieti Pescara e dal Gal Costa dei trabocchi.

