Beautiful streaming replica puntata 14 aprile 2025 Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14 aprile 2025 – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna confida a R.J. i timori di sua madre per il suo futuro e che forse per questa ragione lei non resterà alla Forrester, ma non rivela i veri motivi legati alla parentela con Li e Finn. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmessi da Canale 5 in replica streaming.

