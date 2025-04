Internews24.com - Graziani elogia Inzaghi: «Tra i più forti d’Europa. É bravissimo in questo aspetto»

Leggi su Internews24.com

di Redazionehato Simone, che è stato definito uno tra i piùa livello europeo esotto uno specifico punto di vistaDirettamente dagli studi di Sportmediaset XXL, Ciccioha speso attestati di stima nei confronti di Simoneche con l’Inter punta a replicare l’impresa compiuta nel 2010 vincendo il Triplete. In corsa ancora su tutti i fronti, i nerazzurri sono attesi da un calendario fitto, il 16 si parte col Bayern. A detta dell’ex calciatore è uno dei piùa livello europeo e sempreha poi sottolineato unspecifico dell’allenatore in cui è diventato. Di seguito le dichiarazioni complete. PAROLE – «L’Inter gioca tantissime partite e menomale per lei che ha alternative straordinarie. Queste, alla lunga, fanno la differenza.