Stupratore seriale si indaga sui pedinamenti alla 11enne Il patriarca di Venezia perché era libero

Xml2.corriere.it - Stupratore seriale, si indaga sui pedinamenti alla 11enne. Il patriarca di Venezia: perché era libero? Leggi su Xml2.corriere.it Le parole durante l'omelia della Domenica delle Palme: «La pena deve prevedere un percorso per evitare il ripetersi degli stessi fatti»

Ne parlano su altre fonti Violenza a Mestre, indagini sullo stupratore seriale: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Il patriarca di Venezia: «Aveva precedenti, perché era libero?».

Nota di today.it: Bambina di 11 anni violentata sotto casa: Massimiliano Mulas è uno stupratore seriale "in giro per l'Italia" - L'uomo accusato di aver violentato una bimba a Mestre (Venezia) ha diversi precedenti e condanne per episodi simili. Di origini sarde, 45 anni, "era stato seguito per un periodo dai servizi sociali, p ...

Si apprende da msn.com: Bambina di 11 anni violentata sulla porta di casa, Massimiliano Mulas è uno stupratore seriale: gli abusi a Perugia e la testa di cane - Un vero e proprio incubo quello vissuto da una bambina di 11 anni mentre tornava a casa, a Mestre. Un uomo l'ha seguita durante il tragitto e, arrivati alla porta dell'abitazione, ...

Segnala notizie.it: Mestre, ragazzina di 11 anni pedinata e violentata da uno stupratore seriale: i terribili precedenti dell'uomo - Arrestato a Mestre uno stupratore seriale, indagato per aver pedinato e poi violentato una ragazzina di 11 anni ...