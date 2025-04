Brignone Impossibile tornare sugli sci prima di 4 5 mesi Olimpiadi Il pensiero c’è

Golssip.it - Brignone: “Impossibile tornare sugli sci prima di 4-5 mesi. Olimpiadi? Il pensiero c’è” Leggi su Golssip.it La campionessa azzurra è intervenuta in collegamento al Media Day della Fisi per parlare di come procede il recupero dall'infortunio

